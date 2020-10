Bądź bliżej natury z Shapes of Nature. Jaki kolor materiału wybrać, by czuć się lepiej we własnym mieszkaniu?

SHAPES OF NATURE to subtelna i pełna harmonii, a jednocześnie surowa kolekcja tkanin od marki FARFOTEX. Materiały to kształty zaczerpnięte z natury przeniesione w unikatowe struktury. Nowatorskie wydanie sztruksu, który jest nieregularny i trójwymiarowy. Kunsztu dodaje mu francuska pętelka boucle, czy wyraziste sploty przędzy szenilowej.

Kolorystyka odgrywa tu kluczową rolę, która jeszcze bardziej podkreśla naturalność całej kolekcji. Od niebieskości w wielu odsłonach: kojący błękit nieba, wibrujący granat oceanów czy chłodny lazur mórz przez uniwersalne beże piasków pustyni i ponadczasowe szarości imitujące piętrzące się wody. Nie brakuje również bardziej energetycznej barwy. Miłośnicy mocnych kolorów odnajdą tu zielenie lasów tropikalnych i rude kaniony.

Natura wycisza, napełnia optymizmem oraz działa kojąco. Chcąc żyć bliżej natury, wykreuj swoją wymarzoną przestrzeń z kolekcją SHAPES OF NATURE.