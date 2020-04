Oto 7 gadżetów, które pomogą ci przeżyć kwarantannę

Spędzasz obecnie więcej czasu w domu, pracujesz w systemie home office, gotujesz domowe posiłki, uczysz w domu swoje dzieci. Twój dom stał się miejscem, gdzie spędzasz obecnie niemal 100 procent czasu. Co zrobić, by umilić sobie ten czas w domu albo w lesie czy parku, gdzie uprawiasz sport, ponieważ siłownie są zamknięte? Oto 7 gadżetów, dzięki którym uda ci się przeżyć kwarantannę! My chcemy mieć je wszystkie!

1. Zadbaj o świeże i czyste powietrze w domu! Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania i chłodzenia Dyson Pure Humidify+Cool™ usuwa 99,9% bakterii w zbiorniku z wodą, zapobiega ich dalszemu namnażaniu. Pomaga to w higienicznym nawilżaniu powietrza filtrowanego przez szczelny filtr HEPA, który eliminuje z powietrza 99,95% dowolnych cząsteczek o wielkości nawet 0,1 mikrona, w tym bakterie, wirusy.

2. A może przeczytasz dobrą książkę? Masz teraz sporo wolnego czasu, który możesz spożytkować na czytanie twoich książek, o których myślałaś już od kilku miesięcy.

Nasza propozycja? Oto "Żyj lagom. Szwedzka sztuka życia w harmonii", 25,94 zł. Książkę kupisz tutaj.

3. Czytając dobrą książkę, warto się przykryć miłym w dotyku kocem! Oto dwustronny pled z cienkiej dzianiny Amina. Dostępny na Westwing.pl za 329 złotych.

4. Nasza kolejna propozycja to... zegarek idealny do ćwiczeń! Jak to możliwe? Zegarek Suunto 7 to idealna opcja dla sportowców, nieważne czy ćwiczysz w domu czy uciekasz do lasu, żeby na przykład pobiegać. Suunto 7 mierzy tętno, śledzi trasę dzięki wbudowanemu nadajnikowi GPS. Możecie go kupić na stronie Suunto.pl za 1999 złotych. My go chcemy mieć!

5. Postaw na swoje dobre samopoczucie i pomyśl przede wszystkim o sobie. Może marzysz o totalnym relaksie i wypróbowaniu nowego kosmetyku? Co powiesz na produkty dostępne w perfumeriach Douglas z linii Home Spa? Oto pianka pod prysznic, w której się zakochasz! Cena: 35 zł za 200 ml, dostępna na Douglas.pl.

6. Kwarantanna to doskonały czas na to, by... posprzątać! Co powiesz na wypróbowanie tym razem ekologicznych produktów BeSymbio? Hipoalergiczny płyn do mycia naczyń (42,99 zł) i spray do powierzchni szklanych i luster (42,99 zł).

7. To nie koniec naszych propozycji! Podczas kwarantanny nie rezygnuj z mody. Być może nie jest to czas na kupowanie kolejnej sukienki, ale wygodne dresy? To absolutny must have, zwłaszcza kiedy spędzasz więcej czasu w domu! Ten, który widzicie poniżej, możecie kupić w Reserved. PS. Oczywiście na stronie internetowej! ;-)