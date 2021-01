Roślinne zamienniki mięsa od Nestlé już na sklepowych półkach

Roślinne „mięso” mielone, burgery, klopsiki i fileciki marki Garden Gourmet od 24 listopada będą dostępne w sprzedaży detalicznej. W pierwszej kolejności produkty pojawią się w sklepach sieci Kaufland w całej Polsce.

Coraz więcej konsumentów decyduje się na ograniczenie mięsa w diecie. W Polsce aż jedna czwarta badanych deklaruje, że stara się zmniejszyć jego spożycie1. Jakie są tego przyczyny? Przede wszystkim troska o zdrowie (24%), dobrostan zwierząt (17%) oraz planetę (14%)2. Wprowadzanie roślinnych produktów marki Garden Gourmet na kolejnych rynkach to także ważny element strategii Nestlé i kolejny krok firmy na rzecz realizacji zobowiązań wobec konsumentów i środowiska.

„Produkty na bazie roślin to obecnie jeden z kluczowych obszarów badań i rozwoju w naszej firmie. Jesteśmy przekonani, że tzw. dieta planetarna to dieta przyszłości – jest ona zarówno korzystna dla zdrowia, jak i pozwala na niższą ingerencję w środowisko naturalne. Dla Nestlé to także ważny krok w kierunku realizacji globalnego zobowiązania, by do 2050 roku osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych” – mówi Marcin Popławski, Dyrektor Dywizji Kulinarnej Nestlé w Polsce i dodaje: „Ze względu na walory produktów roślinnych coraz częściej sięgają po nie zarówno zdeklarowani weganie czy wegetarianie, jak i osoby, które starają się jedynie ograniczyć mięso w codziennej diecie. Ten coraz silniejszy trend stanowi o ogromnym potencjale tego segmentu rynku”.

ZOBACZ WIDEO Kasia gotuje z Polki.pl: surówka z marchewki 02:51

W ramach marki Garden Gourmet Nestlé wprowadza sześć produktów na bazie roślin. Dostępne będą wegańskie zamienniki surowego mięsa mielonego oraz burgerów: Sensational Mince / Mielone oraz Sensational Burger. Nestlé wprowadza także cztery produkty stanowiące roślinną bazę do przygotowania dań: wegańskie burgery, wegetariańskie fileciki oraz klopsiki roślinne, a także klopsiki warzywne. Produkty będą dostępne w sklepach sieci Kaufland oraz w sklepiku firmowym Nestlé w warszawskiej siedzibie firmy.

Korzyści dla zdrowia

Jak podkreślają eksperci, prawidłowo zbilansowana dieta roślinna może przynieść wiele korzyści zdrowotnych, np. zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego lub wystąpienia otyłości. Duży udział warzyw i owoców w codziennym jadłospisie – oprócz tego, że są one źródłem witamin i składników mineralnych – zwiększa objętość posiłków. W tym przypadku może to iść w parze ze zmniejszeniem kaloryczności całodziennej racji pokarmowej, co ma korzystny wpływ na utrzymanie lub też uzyskanie prawidłowej masy ciała, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia niedoborów niektórych witamin, składników mineralnych czy błonnika.

Więcej informacji o marce Garden Gourmet, w tym także inspiracje kulinarne, znaleźć można na stronie: gardengourmet.pl.

Pyszne klopsiki, ale... vege?

Vege burger? Proszę bardzo!

Spróbujesz?