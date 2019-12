TOP 10: Najlepsze filmy świąteczne na Boże Narodzenie

Filmy świąteczne wprowadzą Cię w magiczną, bożonarodzeniową atmosferę. Niektóre z nich stały się na tyle kultowe, że wspólne rodzinne oglądanie jest coroczną tradycją. Poniżej znajdziesz różnorodne propozycje - szalone komedie, opowiadania miłosne, animacje, a nawet dramat. Z pewnością każdy tu znajdzie coś dla siebie. Wybraliśmy dla Was TOP 10 najlepszych filmów na święta.

Listy do M

Pierwsza część "Listów do M" zyskała bardzo dużą popularność, a jej sukces powtórzyły dwie następne części produkcji. To bardzo ciepły film, pełen uśmiechu i wzruszeń, który pokazuje jak magia świąt porusza ludzkie serca. Film opowiada kilka historii o miłości, rodzinie i relacjach, które się ze sobą wzajemnie przeplatają.

Kevin sam w domu

Kultowe filmy o przygodach Kevina to klasyka świątecznego kina. Pierwsza część została nagrana niemal 30 lat temu, w 1990 roku, jednak to nadal najczęściej oglądany film świąteczny zarówno w Polsce, jak i na świecie. Historia rezolutnego 8-latka wzrusza i bawi miliony ludzi od lat. Jedno jest pewne, "Kevin sam w domu" stał się jedną z tradycji świątecznych. Koniecznie obejrzyjcie również film "Kevin sam w Nowym Jorku".

To właśnie miłość

Polskie "Listy do M" był inspirowane zagranicznym filmem "To właśnie miłość". To opowieść jest jednak zdecydowanie bardziej poruszająca, choć zdarzają się także zabawne momenty. Historie zupełnie obcych ludzi łączą się w niezwykłą i zróżnicowaną fabułę. Bohaterowie na co dzień walczą z kłopotami i przeciwnościami losu. Świąteczna atmosfera sprawi, że inaczej spojrzą na świat i zrozumieją co na prawdę w życiu ma znaczenie.

Ekspres Polarny

"Ekspres Polarny" to nie tylko bajka dla dzieci, lecz wspaniała rozrywka dla całej rodziny. Film opowiada historię chłopca, który przestaje wierzyć w magię świąt. Czeka go niezwykła, pełna przygód podróż na sam Biegun Północny. Ta opowieść przywraca wiarę, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko w to mocno wierzysz i się nie poddajesz.

Boże Narodzenie

Dramat wojenny "Boże Narodzenie" podchodzi do tematu świąt z zupełnie innej perspektywy, która jest rzadko poruszana. Nie dla wszystkich święta są pięknym czasem, który spędzają z rodziną. Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w 1914 roku. Bitwa między żołnierzami niemieckimi a oddziałami francuskimi i brytyjskimi zostaje zawieszona na jeden, wyjątkowy wigilijny wieczór. Tego dnia żołnierze zapominają o podziałach i pokazują, że pod każdym mundurem kryje się zwykły człowiek.

Holiday

Dwie kobiety na czas świąt zamieniają się domami. Jedna z nich wprowadza się do słonecznego Los Angeles, druga na małą angielską wioskę. Ich dotychczasowy los kompletnie się zmienia, a smutek i samotność ustępują miejsca miłości. "Holiday" to klasyczna komedia romantyczna otulona aurą ciepłej, świątecznej atmosfery.

W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju

Ten film to świetna komedia świąteczna, który ukazuje losy pełnej różnic i podziałów rodziny. Clark zaprasza na kolację wigilijną rodziców i teściów, którzy na co dzień nie dogadują się najlepiej. Atmosferę podgrzewają niezapowiedziani goście: kuzyn Eddie razem z rodziną oraz wuj Lewis i ciotka Bethany. Plany na święta ulegają zmianie, a coraz to nowe zabawne i nieprzewidziane sytuacje doprowadzają widzów do łez.

Grinch: Świąt nie będzie

W wiosce Ktosiowo trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Grinch nie jest zadowolony z tego powodu, nie znosi świątecznej atmosfery i zrobi wszystko, by zniszczyć ten magiczny czas. Ma nadzieję, że wszyscy będą nieszczęśliwi tak jak on. Czy komuś uda się odmienić zgorzkniałe serce zielonego potworka?

Święta Last Minute

Małżeństwo Kranków od lat spędza święta w tradycyjnym stylu. W tym roku postanowili odpocząć od świątecznej gorączki i wybrać się na Karaiby. Sprawy komplikują się gdy ich córka niespodziewanie zjawia się przed świętami. Z ich wyjazdu nie są zadowoleni także sąsiedzi, którym psuje to świąteczną atmosferę.

Świąteczny kalendarz

"Świąteczny kalendarz" to najnowszy film z całego zestawienia, lecz z pewnością nie brak mu magicznego, świątecznego klimatu. Młota fotografka dostaje od swojego dziadka prezent w postaci rodzinnego kalendarza adwentowego, przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Z czasem okazuje się, że niezwykły przedmiot ukazuje przyszłość. Należy jednak odpowiednio zinterpretować jego przepowiednie.