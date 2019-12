Przesądy Sylwestrowe pomogą nam pożegnać się z przeszłością i zapewnią powodzenie w nowym roku. Choć nie wszyscy w nie wierzą, zawsze warto dopomóc szczęściu. Poniżej znajdziesz najpopularniejsze przesądy sylwestrowe i noworoczne.

Przesądy sylwestrowe - jak zapewnić sobie szczęście na Nowy Rok?

Najważniejszym etapem pożegnania dotychczasowego roku jest domknięcie starych spraw. Jeśli chcemy pozbyć się dotychczasowych problemów, warto zrobić to jeszcze przed nowym rokiem. W Sylwestra należy spisać listę zmartwień i niepowodzeń z minionego roku, a następnie spalić je przed północą. Ta tradycja ma pomóc nam uporać się z dotychczasowymi problemami i wejść w nowy rok z czystą kartą.

To również dobry moment, aby pozbyć się z naszego otoczenia przedmiotów, które wiążą się z przykrymi wspomnieniami lub trzymają nasze myśli w przeszłości. Przejście ze starego roku w nowy to czas, by uporządkować nasze myśli, uczucia, przestrzeń i zdefiniować cele na nowy rok. Pamiętaj jednak, aby pod żadnym pozorem nie sprzątać 31 grudnia, podobno w ten sposób możemy pozbyć się szczęścia z naszego domu.

Przesądy noworoczne - czego nie robić w pierwszy dzień nowego roku?

W pierwszy dzień nowego roku powinniśmy być uważni i zwracać uwagę na szczegóły. Istnieję również pewne czynności, których nie powinniśmy wykonywać w ten szczególny dzień.

Najpopularniejsze przesądy na Nowy Rok: