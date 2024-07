Trudność w zrzuceniu zbędnych kilogramów może być konsekwencją nadwyżki kalorycznej, niedoboru snu, picia zbyt małej ilości wody oraz stresującego trybu życia. Nie wystarczy zdrowo jeść i ćwiczyć, by uzyskać upragnioną sylwetkę.

Dlaczego nie chudnę – winna może być nadwyżka kalorii

Jeśli wybierasz zdrowe, nieprzetworzone produkty, nie stołujesz się w fast-foodach i uprawiasz sport, to najprawdopodobniej jesz za dużo. Osoby, które chcą schudnąć, powinny zmniejszyć ilość zjadanych kalorii – od dziennego zapotrzebowania kalorycznego należy odjąć 20-30%.

Niedobór snu utrudnia odchudzanie

Przyczyną problemów z odchudzaniem może być niedosypianie. Osoby niewyspane mają większy apetyt, ponieważ spada poziom leptyny (hormonu odpowiedzialnego za uczucie sytości), a podnosi się poziom greliny (zwanej 'hormonem głodu').

Jeśli chcesz schudnąć, pij dużo wody

Przyczyną tego, że nie chudniesz, może być również zbyt mała ilość wypijanej wody. Nawilżanie skóry od wewnątrz jest istotnym czynnikiem wpływającym na powodzenie diety – woda hamuje łaknienie, ułatwia spalanie tłuszczu. Należy wypijać około 2 litry wody dziennie.

Stres utrudnia odchudzanie

Nerwowy tryb życia to kolejny powód, przez który nie możesz zrzucić zbędnych kilogramów. Długotrwały stres prowadzi do podwyższenia poziomu kortyzolu we krwi, zwanego „hormonem stresu”. Nadwyżka kortyzolu prowadzi do wzrostu stężenia glukozy we krwi – w efekcie niemal od razu po zjedzeniu posiłku pojawia się głód.