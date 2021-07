Dermamed - SOFWAVE - nowa technologia przeciwzmarszczkowa!

Wiotkość skóry i opadanie tkanek zachodzące wraz z wiekiem są wskazaniem do zabiegów liftingu. Jeszcze nie tak dawno jedynym rozwiązaniem była operacja plastyczna. Dziś można skutecznie unieść tkanki w mniej inwazyjny sposób. Czym dokładnie jest lifting Lifting to nic innego jak uniesienie skóry – po to, aby wróciła do położenia, jakie miała w młodości. Jeśli opadanie tkanek jest znaczne, nie obejdzie się bez operacji plastycznej, podciągnięcia i ewentualnie wycięcia nadmiaru luźnej skóry. Jeśli są to pierwsze lub średnio zaawansowane zmiany, można sięgnąć po mniej inwazyjne metody. Technologie „skin up” Niezwykły postęp w rozwoju technologii sprawił, że bez naruszania warstwy naskórkowej można podziałać na powięź mięśniową, a więc dokładnie na tę warstwę, na której operują chirurdzy wykonujący klasyczny lifting. Tak właśnie działa technologia HIFU , czyli skoncentrowane ultradźwięki. Podgrzewając włókna kolagenowe, HIFU prowadzi do ich natychmiastowego skrócenia, co daje pierwszy natychmiastowy efekt delikatnego liftingu. Następnie, wskutek pobudzenia pracy fibroblastów, skóra jeszcze się zagęszcza i ujędrnia w kolejnych miesiącach. Dużą popularnością cieszy się też termolifting z użyciem fal radiowych (RF) bądź podczerwieni – regularnie powtarzany zapobiega przedwczesnemu opadaniu tkanek. Nowością są zabiegi, podczas których energia (RF, laserowa) jest wprowadzana bezpośrednio pod skórę za pomocą kaniuli – ich efekty są naprawdę spektakularne. W przypadku powiek można zastosować technologię plazmową, która „otworzy” oko, pod warunkiem że wiotkość skóry nie jest jeszcze zbyt duża. Nici liftingujące To nici z haczykami bądź mikrowypustami, dzięki którym...