Po tłustym czwartku macie już dosyć pączków? Przygotowałem dla was przepis na drugi ulubiony po nich karnawałowy smakołyk. I zapewniam, że w przeciwieństwie do pączków, jego przygotowanie nie jest aż tak bardzo skomplikowane, a efekt - zawsze pyszny!

Faworki

200 g mąki pszennej tortowej

2 żółtka

2 łyżki spirytusu

100 g gęstej kwaśnej śmietany 18%

ok. 1 l oleju do smażenia lub smalec

cukier puder do dekoracji

Do przesianej mąki dodajemy żółtka, spirytus i śmietanę. Wyrabiamy ciasto do momentu aż będzie zwarte

i gładkie. Przykrywamy i odstawiamy na 45 minut. Po tym czasie rozpłaszczamy wałkiem dosyć mocno uderzając w ciasto, gdy będzie płaskie, zawijamy je dwa, trzy razy i ponownie rozpłaszczamy uderzając. Tak postępujemy kilkanaście razy, do momentu mocnego napowietrzenia ciasta. Tak napowietrzone i rozbite ciasto przykrywamy i ponownie odstawiamy na 30 minut, tym razem do lodówki. Schłodzone ciasto bardzo cienko rozwałkowujemy, wycinamy prostokąty o wymiarach ok. 4-5 cm na 10. Każdy prostokąt nacinamy w środku, jeden z końców przewlekamy przez wycięty otwór tworząc zakręconą kokardkę. Smażymy na mocno rozgrzanym oleju lub smalcu z dwóch stron. Po usmażeniu przekładamy na papierowe ręczniki. Dekorujemy cukrem pudrem.

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Paweł Płaczek - TakeMyCake.eu