Bilet do Nowego Jorku z Maybelline!

Święta to okres, który wszyscy najchętniej spędzają z rodziną w zaciszu domowym. To wyjątkowy czas, kiedy można wspólnie zjeść posiłek, porozmawiać i oddać się refleksjom. To również okres, kiedy mamy odrobinę wytchnienia od codziennych spraw i chcemy oddać się gronie rodzinnym nawet takim przyjemnościom jak wspólne oglądanie telewizji. A jak wiadomo nie ma świąt bez Kevina. Zobacz: Marina, Kwiatkowski, Szwed, Krupińska nagrali teledysk na święta Na szczęście kultowy już film będzie wyemitowany w święta, więc nie ma powodu do obaw. I jak podaje gazeta.pl tegoroczna ramówka będzie obfitować głównie w powtórki, ponieważ Polacy i tak zawsze wybierają to, co znają najlepiej i raczej nie stawiają na nowości w tym czasie. Oczywiście nie zabraknie na antenie kolędowania z Prezydentem , dla Papieża, kolędowania z gwiazdami czy w celu charytatywnym. Tego możemy być pewni we wszystkich głównych stacjach od rana do wieczora. Polsat oprócz "Kevina samego w domu" i "Kevina w Nowym Jorku" zebrał świąteczne odcinki "Świata według Kiepskich" z różnych lat i wyemituje je od dziś do końca świąt. Oprócz tego widzowie będą mogli zobaczyć "W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju!", "Gdzie jest Nemo?", "Milion na Gwiazdkę" i "Święta Last Minute". Inne stacje również proponują to, co wszyscy doskonale znają, np. TVP Seriale wypuści trylogię "Sami Swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć" oraz w trzech częściach "Jak rozpętałem II wojnę światową". Z kolei TVN postawił na kilka części "Asterixów" i hitowy film "Listy do M." , który idealnie wpisuje się w świąteczny klimat. Ci, którzy będą chcieli zobaczyć coś nowego również mają taką szansę, ale tylko na kanałach premium, czyli m.in. na HBO, gdzie premierowo będzie można oglądać "Hobbit: Pustkowie Smauga" czy "Muppety: Poza prawem". Canal + z kolei w tegoroczne święta proponuje...