5 sekretów kobiet, które zawsze mają porządek i dom pachnący świeżością

W głębokim XX wieku sprzątanie, czyszczenie i pucowanie były ulubionymi tematami czasopism i poradników dla kobiet, jednak nie trzeba było długo czekać na zmiany. Równouprawnienie nakręciło dyskusję o podziale domowych obowiązków, a pedantyzm stał się tematem żartów. Przynajmniej w „Przyjaciołach”, najważniejszym serialu lat 90., w którym regularnie obśmiewano dziwactwa Moniki Geller (pamiętacie, jak numerowała kubki albo sprzątała jeszcze W TRAKCIE imprezy?).

Jednocześnie stacje telewizyjne z powodzeniem promowały coraz to nowe programy o technikach sprzątania, a media społecznościowe wymusiły porządkowy rygor, zmieniając nasze domy w prywatne studia fotograficzne. Czy wróciliśmy więc do czasów reżimu czystości, w którym każdy pyłek czy brzydki zapach gotowy jest zburzyć wizerunek „perfekcyjnej pani domu”? Nie, bo w międzyczasie przesunęły się akcenty. Zamiast sprzątać na pokaz, by udowodnić, że mamy nieskończone pokłady siły i wolnego czasu, dbamy o dom dla siebie, tak aby pozostał bezpieczną przystanią, estetycznym i pięknie pachnącym miejscem relaksu.

Dlatego współczesnymi guru zadbanych domów stały się kobiety, które nie pokazują, jak wypucować przypaloną patelnię, tylko uczą panowania nad nadmiarem przedmiotów i dążenia do harmonii we wnętrzu. Prym wiedzie 36-letnia Japonka Marie Kondo (3,8 mln obserwujących a Instagramie, cztery poradniki o sprzątaniu wydane w różnych językach, własny program TV). Swoje nauki uznała za tak unikatowe, że postanowiła opatentować „metodę Marie Kondo”!

Z kolei wszystkim, którym trudno jest sprzątać z podręcznikiem w dłoni z odsieczą przychodzą Joanna i Clea z The Home Edit, przynajmniej na terenie USA (4 mln na Instagramie, jedna książka, celebrycka klientela, własny program). Dwie młode mamy z Tenessee dzięki mediom społecznościowym skutecznie wypromowały swoją nowatorską firmę, która nie tyle sprząta, co organizuje domy klientów.

Czego możemy się od nich nauczyć? Które gwiazdy wpisują się w nową modę na perfekcyjnie zorganizowane wnętrza? Poznaj pięć zasad miłośniczek porządku sprawdzonych w świecie show-biznesu.

Naucz się wyrzucać

Zasada jest prosta – im mniej przedmiotów posiadasz, tym łatwiej utrzymać je w porządku. Metoda Marie Kondo jest tu radykalna: pozbądź się wszystkiego, co nie budzi twojej radości. Podążając tym tropem skończylibyśmy w domu pozbawionym ryżu i mąki, ale idea jest słuszna. Mamy tendencję do gromadzenia przedmiotów, a wyrzucanie/oddawanie ich kojarzy się z marnotrawstwem.

Dżinsy za małe o dwa rozmiary? Jeszcze schudnę. Szminka w kolorze, którego nie lubię, w dodatku pewnie przeterminowana? Jeszcze się przyda. Przeczytana na plaży książka? Przecież książek się nie wyrzuca! Same stawiamy sobie bariery, a efektem jest zagracony dom, w którym brakuje przestrzeni do magazynowania.

Tak naprawdę potrzebujesz tylko przedmiotów i ubrań, których używasz regularnie i tych, do których masz wyjątkowy sentyment. Miejsce pozostałych rzeczy jest w koszu, na zbiórce dla potrzebujących albo na internetowej aukcji. Tylko wolna przestrzeń pozwoli ci zapanować nad naprawdę potrzebnymi przedmiotami...

Myślisz, że twoje zbiory są wyjątkowe i trudno ci się z nimi rozstać? Pomyśl o luksusowych kreacjach z czerwonego dywanu, które organizacja Chic Relief zlicytowała na rzecz walki ze skutkami pandemii. Beyonce, Cate Blanchett i J. Lo nie płakały, gdy rozstawały się z tymi sukniami!

Segreguj i organizuj

Zazdrościsz czasem gwiazdom, których kilkudziesięciometrowe garderoby wyglądają jak muzea torebek i butów? Instagram aż kipi od przykładów kolekcji sukienek i szpilek podzielonych na okazje, grupowanych kolorami...

Swoją idealnie posegregowaną szafą regularnie chwali się Kim Kardashian, ale mało kto wie, że prawdziwa obsesja organizowania dobytku to domena jej siostry Khloe. Nawet jej spiżarka wygląda jak witryna delikatesów! Brzmi przerażająco? Skąd, w tym szaleństwie jest metoda.

Sekretem uporządkowanego i funkcjonalnego wnętrza jest dobre pogrupowanie przedmiotów i znalezienie dla każdego stałego miejsca. To szczególnie ważne w garderobie, w szufladach biurka do pracy, w szafkach w kuchni i łazience. Jeśli makaron stoi obok czekoladek, a paski do spodni mieszają się z szalikami – najprawdopodobniej w twoim domu brakuje pudeł, pudełeczek, separatorów do szuflad i tym podobnych praktycznych gadżetów.

Jednorazowa inwestycja w cały osprzęt do panowania nad chaosem może naprawdę zmienić twoje życie. Najwygodniejsze w użyciu są przezroczyste pudełka, ale sprawdza się też system naklejek z opisem zawartości każdego pojemnika.

Krok po kroku

Sekretem porządku jest konsekwencja i regularność. Namawiamy się do pozbycia się zbędnych przedmiotów i katalogowania pozostałych, ale nie w ciągu jednego dnia! Podziel mieszkanie na strefy i porządkuj w swoim tempie. Sprzątnęłaś szafki w kuchni? Świetnie, nie musisz od razu przechodzić do lodówki. Jeśli ogarnęłaś zabawki dziecka, pozwól sobie odpocząć, zanim weźmiesz się za kosmetyki. Doprowadzenie domu do stanu, który chcesz utrzymywać może trwać długo i nie ma w tym nic złego.

Także podtrzymywanie czystości i ładu to kwestia wyznaczania sobie kolejnych, drobnych kroków. Kobiety, które zawsze mają porządek, nie poświęcają całej soboty na „tyrkę” z mopem i ścierką. Sprzątają mimochodem, każdego dnia po kawałku. W ten sposób unikasz skojarzenia sprzątania z wielogodzinnym i żmudnym zajęciem.

Z koncepcją bezwysiłkowego (a raczej mniej wysiłkowego) dbania o dom wiążą się także dwie kolejne mocne tendencje. Po pierwsze, coraz mocniej wspomaga nas technologia. Nowoczesne odkurzacze bezprzewodowe (czy wręcz roboty sprzątające), parowe mopy, samoczyszczące się roboty kuchenne - te urządzenia to inwestycja na lata i duża oszczędność czasu.

Drugi trend to minimalizm, który każe ograniczać ilość chemicznych preparatów do czyszczenia w domu. Nie tylko pozwala zaoszczędzić miejsce w szafkach, ale także wpisuje się w ekologiczny styl życia. Samodzielnie przygotowany płyn z octu z odrobiną płynu do naczyń to doskonały zastępnik wielu preparatów z drogerii, a sposoby na czyszczenie i odkażanie domu za pomocą cytryny albo sody oczyszczonej są niezliczone. Wiedziałyście, że ta ostatnia substancja umie czyścić fugi, usuwać kamień, odetkać rury, wywabiać plamy na dywanie, a nawet usuwać nieprzyjemne zapachy?

Piękno leży w szczegółach

Nowe myślenie o wnętrzach opiera się na kluczowej zasadzie: dom ma być nie tylko porządny, ale i estetyczny, przyjemny dla oka, kojący dla jego mieszkańców. Szczególną opieką otocz salon. Czasem kilka drobnych zmian może sprawić, że wnętrze stanie się bardziej przytulne, intrygujące, po prostu ładniejsze. Baw się detalami – powkładaj doniczki w plecione kosze, skomponuj bukiet z traw, poukładaj książki kolorami.

Skoro o książkach już mowa, naucz się myśleć o nich nie tylko jako czytadle, ale i elemencie dekoracji. Nieprzypadkowo albumy nazywa się w języku angielskim coffee table books (książki na stolik kawowy). Kilka wyjętych z półki tytułów nie tylko skłania do relaksu z lekturą, ale i dodaje szczyptę koloru w pokoju dziennym.

Zadbaj o zapach

Jeśli twój dom ma stać się prawdziwym miejscem relaksu, powinnaś zadbać nie tylko o bodźce wizualne. Zmysłem, który ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie jest węch. To dlatego szereg gwiazd „uzależniło” się od olejków eterycznych i aromaterapii. Do jej największych fanek należy Gwyneth Paltrow. Wśród ukochanych zapachów do domu aktorka wymienia rumianek, szałwię i lawendę . Olejek lawendowy to także sposób na relaks Salmy Hayek i sekret pachnącej sypialni Miranda Kerr (supermodelka twierdzi, że poprawia jakość snu).

Jeśli chcesz, żeby twój dom także uspokajał zapachem, wypróbuj różne olejki eteryczne i znajdź taki, który najskuteczniej koi twoje nerwy. By zapach wypełnił mieszkanie, potrzebujesz także aromadyfuzora albo podgrzewacza ze świeczką typu tealight.

Kiedy olejki eteryczne nie wystarczą? Największym wrogiem pięknie pachnącego i czystego domu jest dym papierosowy i brudzący popiół. Choć w pewnym stopniu z nieprzyjemnymi zapachami może zawalczyć olejek eukaliptusowy i pochłaniająca swąd soda oczyszczona, dom palaczy nigdy nie stanie się prawdziwie schludnym i relaksującym wnętrzem. Ponadto, rzucające się w oczy zabrudzenia kanapy, dywanu czy kolorystycznie dobranych firanek, również nie stanowią dobrej wizytówki gospodarzy.

Mamy nadzieję, że powyższe pięć sprawdzonych sposobów pozwoli ci osiągnąć łatwy do utrzymania ład i piękny zapach. To baza, na której możesz się oprzeć, by dbanie o dom raz na zawsze przestało być przykrym obowiązkiem, a raczej regularną instynktowną czynnością. Jeśli nauczysz się eliminować zbędne przedmioty i brzydkie zapachy oraz szukać dla każdego gadżetu stałego miejsca, twoje zmagania z bałaganem przestaną być pasmem niepowodzeń. Wyrobienie dobrych nawyków to pierwszy krok!