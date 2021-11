5 nieoczywistych korzyści z rzucenia palenia papierosów

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia, który obchodzimy w tym roku 18 listopada, mamy dla ciebie niespodziankę – pięć powodów, dla których powinnaś odstawić papierosy, by twoje życie zmieniło się na lepsze.

1. Łatwiej znajdziesz lepszą pracę

W kontaktach służbowych i biznesowych bardzo ważne jest to, by mieć opinię osoby profesjonalnej. Z takim wizerunkiem szybciej dostaniesz awans albo propozycję lepszej pracy. Są jednak rzeczy, które ten wizerunek od razu psują – i to niezależnie od twoich kompetencji oraz talentów. Należą do nich między innymi: nadmierna nerwowość, niechlujny wygląd, brak higieny osobistej, a także woń papierosowego dymu, która przez wielu ludzi jest bardzo źle postrzegana. Osoby niepalące podświadomie gorzej oceniają te, od których czuć papierosy. Rekruterzy tego nie ukrywają – niejedna rozmowa kwalifikacyjna zakończyła się dla palacza porażką przez nieprzyjemny zapach, który dym papierosowy zostawił w jego oddechu, na dłoniach, włosach i ubraniu. Chcesz piąć się po szczeblach kariery lub zdobyć wymarzone stanowisko? Będzie ci łatwiej to osiągnąć, gdy rzucisz palenie.

2. Będziesz miała więcej szczęścia w… miłości

Czy wiesz, że papierosy mogą skutecznie ostudzić miłosne emocje? Z badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Australijskego Uniwersytetu Narodowego wynika, że aż 4 na 10 singli nie chce umawiać się z palaczami ani wchodzić z nimi w bliższe relacje. Te dane mogą się wydawać szokujące, jednak gdy przyjrzeć się im bliżej – mają głęboki sens. Dla osoby niepalącej życie z palaczem/palaczką nie jest przyjemne. Głównie z powodu przykrego zapachu dymu papierosowego, którego osoba paląca może sama nie dostrzegać, a dla jej najbliższego otoczenia jest on udręką. W budowaniu bliskości niebagatelne znaczenie ma naturalny zapach partnera lub partnerki, a ten u osoby palącej zmienia się na niekorzyść – woń dymu z papierosa przenika włosy, skórę, a najgorszy jest „posmak popielniczki”, który dobrze znają osoby całujące się z miłośnikami „dymka”. Substancje zawarte w dymie z papierosa oblepiają płuca, gardło, język i zęby palacza, mieszają się ze śliną i wraz z pocałunkiem przechodzą z ust do ust. Wątpliwa przyjemność...

Adobe Stock

3. Będziesz mieć więcej energii do działania

Jeśli zmobilizowanie się do codziennych obowiązków przychodzi ci z trudnością, a pierwsza myśl, którą masz po przebudzeniu, brzmi: „Ale mi się nie chce…”, nie zrzucaj tego braku energii tylko na przesilenie jesienne czy zmęczenie spowodowane nadmiarem pracy. Jeśli palisz papierosy, najprawdopodobniej to właśnie także one odpowiadają za to, że twoja witalność życiowa jest taka niska. Dym papierosowy sprawia, że oddech osoby palącej jest znacznie płytszy, więc organizm palacza jest bardzo niedotleniony. Objawia się to na wiele sposobów, między innymi zadyszką pojawiającą się nawet przy każdej, nawet najmniejszej aktywności fizycznej, a także brakiem energii do działania. Codzienna ospałość może być również efektem zatrucia organizmu substancjami smolistymi (m.in. tlenkiem węgla), które razem z dymem papierosowym dostają się do organizmu.

4. Będzie ci bardziej smakowało jedzenie

Paląc papierosy, odbierasz sobie jedną z największych życiowych przyjemności, czyli radość z jedzenia. Palacze nie czują pełni smaku, bo mają upośledzony węch, który determinuje odczuwanie niuansów smakowych. A przecież ulubione dania poprawiają nastrój, niektóre wręcz dają poczucie szczęścia! Czym się różni odczuwanie smaku u osoby palącej i tej, która nie sięga po papierosa? Można to porównać do próbowania jedzenia z zatkanym (palcami albo katarem) nosem. W takiej sytuacji jesteśmy w stanie rozpoznać tylko podstawowe smaki, słony, słodki, kwaśny, gorzki, ale ich intensywności i złożoności już nie. Dlatego żaden palacz nie może rozsmakować się w jedzeniu tak, jakby mógł, gdyby rozstał się z papierosami. Co więcej, wystarczy zaledwie kilka dni od momentu rzucenia palenia, żeby organizm na tyle oczyścił się z toksyn, aby odczuwany smak i zapach jedzenia stał się o wiele bardziej intensywny. Nagroda za odstawienie papierosów przychodzi więc całkiem szybko!

Adobe Stock

5. Odzyskasz młody wygląd

Każdy palacz wie, że palenie papierosów jest szkodliwe dla zdrowia. Odpowiada za to przede wszystkim proces spalania tytoniu, co skutkuje powstawaniem dymu i substancji smolistych, które działają niekorzystnie na organizm na wielu poziomach. Nie tylko zwiększają ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe i upośledzają krążenie krwi, bardzo niekorzystnie wpływają również na skórę. Dowiedziono, że palaczki (według badań CBOS z 2019 roku w Polsce papierosy pali co piąta kobieta) mają cerę w zdecydowanie gorszej kondycji niż kobiety, które nie wychodzą na „dymka”. Palenie papierosów powoduje bowiem niedotlenienie oraz odwodnienie komórek ciała, a to od razu widać po stanie skóry. Gdy jest przesuszona, szybciej niż u innych osób pojawiają się na niej zmarszczki, także te charakterystyczne wokół ust, nazywane zmarszczkami palacza. Dym papierosowy zawiera także wysokie stężenie wolnych rodników, które mają katastrofalny wpływ na skórę, przed czym przestrzega wielu specjalistów. Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak, alergolog i pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mówi: „Zmniejszenie ekspozycji na substancje szkodliwe dymu papierosowego jest celem samym w sobie. (…) Papierosy powodują zmarszczki, osłabiają włosy i uszkadzają skórę palaczy” – przekonuje ekspert. Jest jednak dobra wiadomość i pewnie domyślasz się jaka. Te niekorzystne zmiany w wyglądzie, które cię postarzają o kilka lat, możesz cofnąć – wystarczy tylko przestać palić papierosy.

Zerwij toksyczny związek z papierosem

Znając te pięć korzyści związanych z rzuceniem papierosów, nie wahaj się i jak najszybciej wyrzuć ostatnią paczkę do kosza! Od czego najlepiej zacząć? Podejdź do rozwiązania tego problemu kompleksowo: postaw na aktywność fizyczną (jogging, spacery, joga), odpowiednio zbilansowaną dietę (zwłaszcza polecamy hummus i pokrojone w słupki warzywa, po które możesz sięgać, aby zaspokoić odruch trzymania czegoś w dłoni), a także system drobnych nagród – za każdy dzień bez papierosa. Jak możesz się nagrodzić? Na przykład upiększającą maseczką nałożoną na twarz lub relaksującym masażem w SPA.

Co w sytuacji, kiedy wielokrotnie próbowałaś rzucić palenie papierosów, ale niestety (mimo dobrych chęci) nie byłaś w stanie wytrwać w swoim postanowieniu? Możesz wypróbować wówczas alternatywne metody dostarczania nikotyny, takie jak przebadane podgrzewacze tytoniu lub wystandaryzowane e-papierosy. W żadnym z tych urządzeń nie dochodzi do procesu spalania: podgrzewacze podgrzewają wkłady tytoniowe, a e-papierosy – specjalny płyn. Nie powstaje więc dym ani substancje smoliste, wydziela się niemalże bezwonny aerozol z nikotyną. Badania kliniczne przeprowadzone w USA i w Japonii wykazują, że w przypadku palaczy, którzy zrezygnowali z palenia papierosów na rzecz podgrzewacza tytoniu IQOS, poprawiły się parametry zdrowotne i oddechowe, np. ustąpił u nich tak zwany kaszel palacza, mieli lepszą wydolność płuc oraz lepsze wyniki krwi niż osoby palące papierosy.

Warto jednak pamiętać, że urządzenia alternatywne dla papierosów również nie są obojętne dla organizmu, choć mogą stanowić „mniejsze zło” dla zatwardziałych palaczy. Dlatego zawsze powinnaś jednak dążyć do tego, by całkowicie rozstać się z uzależnieniem.