Pamiętacie "Żywego Kena"? Teraz ma na imię Jessica! "Wyobrażam sobie siebie w roli matki"

Rodrigo Alves przeszedł dziesiątki operacji na które wydał setki tysięcy dolarów. Jego celem było upodobnienie się do popularnej lalki, Kena. Jednak na początku tego roku mężczyzna ogłosił, że... chce zmienić płeć!

Alves w rozmowie z "This Morning" opowiedział, jakie damskie imię już dla siebie wybrał, a także wyznał (a raczej wyznała), że chce zostać... matką! Zobaczcie!

Żywy Ken ogłosił swoje nowe, kobiece imię i planuje powiększenie rodziny!

Rodrigo Alves kilka lat temu zdobył rozgłos na całym świecie. Pochodzący z Brazylii mężczyzna wykonał mnóstwo operacji, które kosztowały krocie, ponieważ za wszelką cenę chciał upodobnić się do... lalki. Z tego też względu zyskał przydomek "Żywego Kena". Przez chwilę doniesienia na jego temat ucichły, ale powróciły na początku tego roku, kiedy Alves ogłosił, że chce zmienić płeć. Rodrigo znów poddał się wielu operacjom, które tym razem miały na celu upodobnić go do kobiety. Mężczyzna powiększył biust, usunął jabłko Adama, uwydatnił pośladki i złagodził rysy twarzy.

Ostatnio Alves był gościem programu "This Morning", w którym ogłosił, że już oficjalnie nie funkcjonuje jako mężczyzna. Wyjawił swoje nowe, damskie imię.

W mediach społecznościowych widnieję jeszcze jako Rodrigo, ale dzisiaj oficjalnie się to zmieni. Od dzisiaj mam na imię Jessica.

I tak też się stało! Na Instagramie możemy zobaczyć nową nazwę jej profilu - Jessica Alves. Jessica w rozmowie z "This Morning" przyznała, że przez wiele lat toczyła w sobie ogromną walkę, że urodziła się jako transpłciowa osoba. Teraz przed nią jeszcze co najmniej trzy zabiegi, które sprawią, że będzie mogła się poczuć już w niemal stu procentach jak kobieta. Ponadto Jessica przyznała, że wyobraża sobie siebie w roli matki i marzy o powiększeniu rodziny!

Najpierw muszę pokochać samą siebie. Ale chciałabym mieć dziecko. Wyobrażam sobie siebie w roli matki, u boku mężczyzny, który mnie pokocha - wyznała Jessica Alves w rozmowie z "This Morning".

Zobaczcie zatem jak "Żywy Ken" wygląda już jako kobieta!

East News

Od teraz Alves używa imienia Jessica.

East News

Alves przyznała, że pragnie również zostać matką.