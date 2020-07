Zwycięzca The Voice of Poland przeszedł koronawirusa! Pisze też o operacji strun głosowych!

Choć wiele osób w Polsce zapomniało już chyba o koronawirusie, kolejne przykłady pokazują, że on jest, i możemy się z nim zetknąć praktycznie wszędzie. W ostatnim tygodniu dużo pisano o wstrzymanych zdjęciach do hitu Polsatu - serialu "Przyjaciółki". Powód? Koronawirusa wykryto u jednej z głównych gwiazd produkcji. Teraz dowiadujemy się, że chorobę przeszedł znany wokalista, zwycięzca pierwszej, historycznej edycji The Voice of Poland - Damian Ukeje. Poinformował o tym sam, na swoim profilu instagramowym. Niestety, pisze też o czymś jeszcze...

Damian Ukeje miał koronawirusa, przeszedł operację

O tym, że przeszedł chorobę Damian poinformował sam, na swoich mediach społecznościowych. Co bardziej niepokojące, pisze też o operacji strun głosowych!

Wiedzcie, ze coś się dzieje. Troszkę milczałem przez powodów kilka. Od przebytego Covida po operacje strun głosowych. Wciąż wracam do siebie, niemniej piosenki w większości popisane więc już niedługo będziemy się chwalić... - pisze Ukeje na Instagramie.

Damian Ukeje wygrał The Voice of Poland w 2011 roku. Występował w drużynie Adama Darskiego, Nergala - lidera zespołu Behemoth. Pół Polak (po mamie) i pół Nigeryjczyk (po tacie) dostał potem nominację do Fryderyka w kategorii debiut roku za debiutancki album "Ukeje". Czekając na jego kolejną produkcję życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu na scenę.

