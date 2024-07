Tragiczny wypadek, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn — w tym syn Sylwii Peretti — nadal wywołuje duże emocje w mediach. Do zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 lipca w Krakowie. Jadący z dużą prędkością renault mégane wypadł z trasy, spadł na bulwary wiślane i rozbił się o mur w okolicach remontowanego mostu Dębnickiego. W momencie wypadku to 24-letni Patryk P. kierował autem. Nadal trwa śledztwo pod kątem "umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku". Szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie poinformował, że biegli ponownie przeszukają wrak pojazdu.

Prowadzenie śledztwa w sprawie wypadku z udziałem m.in. syna Sylwii Peretti przejął prokurator Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie. W rozmowie z krakowską "Gazetą Wyborczą" prawnik poinformował, że śledczy nadal sprawdzają m.in. czy mężczyźni jadący sportowym renault mégane byli pod wpływem narkotyków. Na wyniki badań toksykologicznych trzeba będzie jeszcze poczekać jeszcze nawet kilka tygodni.

Jak przekazała gazeta, policjanci mają ponownie przeszukać wrak auta. Tym razem do szukania niedozwolonych substancji śledczy wykorzystają psa tropiącego. Rafał Babiński dodał, że służby analizują monitoring, telefony ofiar, a także urządzenia rejestrujące w samochodzie. Pobrano już materiał genetyczny, by ustalić miejsca, w których siedzieli konkretni pasażerowie. Oprócz tego inny biegły ma sprawdzić stan techniczny pojazdu i modyfikacje, które w nim wprowadzono.

To auto było nietypowe. Nie dość, że sportowe, to jeszcze tuningowane, dlatego chcemy ustalić, czy dokonane w nim przeróbki mogły mieć wpływ na zdarzenie. Biegły ma się wypowiedzieć również co do tego, czy ten pojazd w ogóle mógł poruszać się po drogach — powiedział Rafał Babiński na łamach krakowskiej "Gazety Wyborczej".