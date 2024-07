Ten film zapowiada się na hit! #WszystkoGra opowiada o miłości, przyjaźni i radości życia. A wszystko przy gwiazdorskiej obsadzie (Kinga Preis, Antoni Pawlicki, Stanisława Celińska) i z niesamowitymi, odświeżonymi wersjami piosenek Perfectu, Maanamu, T.Love, czy zespołu Lombard.

Dziś mamy dla Was premierowy teledysk do piosenki „Ale wkoło jest wesoło”. Już 29 kwietnia do sprzedaży trafi ścieżka dźwiękowa filmu! Film w kinach 6 maja!

O czym jest film #WszystkoGra? Zosia (Eliza Rycembel) próbuje zmienić świat za pomocą sztuki. Jej mama (Kinga Preis) niespodziewanie spotyka na swojej drodze kogoś wyjątkowego. Babcia (Stanisława Celińska) ukrywa tajemnicę z przeszłości. Trzy kobiety wspólnie podejmą walkę o rodzinny dom. Odkryją, że są dla siebie źródłem siły i odwagi. Czy to wystarczy, by zmienić zasady gry i znaleźć szczęście?

#WszystkoGra to piękne kino, piękna historia, w sposób delikatny i subtelny przyozdobiona estetyką musicalową. Wszyscy chcieliśmy nadać wykonywanym przez nas piosenkom emocjonalny kierunek, tak by muzyka była adekwatna do budowanych przez nas scen. Dla mnie to było największe wyzwanie w pracy na planie tego filmu. Myślę, że ten film jest w stanie wzruszyć nawet największego twardziela, ale równocześnie będzie świetną rozrywką w najlepszym wydaniu - mówi Sebastian Fabijański, który wcielił się w rolę Staszka Boruckiego.

Obejrzycie film #WszystkoGra? Warto!

Zapowiada się niesamowicie!

Plakat #WszystkoGra