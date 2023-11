Już w najbliższy czwartek (19 września) o godzinie 21:10 fani będą mogli zobaczyć kolejny odcinek czternastego sezonu "Przyjaciółek"! Co tym razem wydarzy się w życiu Zuzy (Anita Sokołowska), Ingi (Małgorzata Socha), Anki (Magdalena Stużyńska), Patrycji (Joanna Liszowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz)? W nowym odcinku serialu Zuza będzie pod wrażeniem Igora, będzie jej imponować to, z jakim luzem brat Jaśka podchodzi do życia. Z kolei córka Anki będzie załamana zachowaniem swojej matki, która wciąż nie może poradzić sobie ze stratą syna.

