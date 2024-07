Nowy program TVN "Mali Giganci" okazał się hitem TVN. Przed telewizorami zasiadło ponad 3,7 mln widzów, co dało stacji numer jeden w paśmie. Nie brakowało wzruszeń, śmiechu i wielkich emocji. Przypomnijmy: Mali Giganci hitem TVN? Wyniki oglądalności nie zostawiają wątpliwości

Już w sobotę zobaczymy drugi odcinek programu. Mamy dla was krótki zwiastun tego, co będzie się działo w najbliższą sobotę o 20. w TVN. Szykuje się dużo śmiechu, zwłaszcza patrząc na to, jak żartują sobie Bujakiewicz, Chylińska i Wojewódzki wraz z młodymi uczestnikami. Którą z jurorek wybierze młody uczestnik jako tą najpiękniejszą? Przekonamy się niebawem.

