Zuzanna Grabowska przez krótki czas grała w serialu "M jak miłość". Była to epizodyczna rola i aktualnie jej postać nie pojawiała się w scenariuszu. Potem aktorka ze względów osobistych zwolniła tempo w pracy zawodowej, ale teraz wraca i jak deklaruje - bardzo by chciała wrócić do serialu.

Obecnie najważniejszym wątkiem w "M jak miłość" jest historia Marcina Chodakowskiego, który walczy o to, aby odzyskać prawa do opieki nad swoją córką, Mają. Kolejny kontrowersyjny temat związany będzie z serialową Zosią, graną przez Julię Wróblewską. 18-latka wda się w romans ze starszym, żonatym mężczyzną. A potem może scenarzyści zaskoczą widzów powrotem Zuzanny Grabowskiej?

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie czy aktorka wróci do serialu "M jak miłość", i jakie są jej najbliższe plany na przyszłość!

Zuzanna Grabowska w "M jak miłość"