Zuza Jabłońska największą popularność zyskała dzięki udziałowi w "The Voice Kids". Artystka dostała się wtedy do drużyny Tomsona i Barona. Choć nie udało jej się zwyciężyć show TVP2, wciąż jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Zuza Jabłońska podczas wizyty w redakcji Party.pl zdradziła kilka swoich planów na przyszłość. Wygląda na to, że w jej życiu dojdzie do prawdziwej rewolucji. O co chodzi? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Reklama

Zuza Jabłońska spełnia swoje marzenia

EastNews

Reklama

Zobacz także: Baron i Zuza Jabłońska nagrają razem utwór! Zdziwicie się kto kogo zaprosił!