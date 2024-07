W Polsce od 80 lat organizowane są wybory Miss Polonia. To najbardziej prestiżowy konkurs tego typu w naszym kraju. Stał się trampoliną spektakularnych karier m.in. dla Anety Kręglickiej czy Ewy Wachowicz. Ostatnie zwyciężczynie, Rozalia Mancewicz i Marcelina Zawadzka również dołączyły do tego grona. Panie mają na koncie rozpoznawalność, kontrakty reklamowe i sporą aktywność medialną. Udzielają się charytatywnie, bywają na najważniejszych imprezach, biorą udział w sesjach zdjęciowych i udzielają wywiadów. Każda z nich ma ugruntowaną pozycję w polskim show-biznesie. Teraz taka szansa stoi przed każdą z Was!

Dzięki współpracy biura Miss Polonia z magazynami "Flesz" i "Party" masz możliwość udziału w finale konkursu bez konieczności przesłuchań w eliminacjach regionalnych! Jeśli:

- masz między 18 a 27 lat,

- jesteś bezdzietną panną,

- posiadasz obywatelstwo polskie lub narodowość polską,

wyślij SMS o treści MISS pod numer 73012. Otrzymasz informację, co zrobić dalej, aby dostać się do finałowego konkursu! Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, Jury Konkursu zaprosi na indywidualne spotkania 20 wybranych dziewczyn. Casting odbędzie się w październiku w Warszawie. Na zgłoszenia czekamy do dn. 30.09.2012 r.

Jury konkursu:

Aneta Wikariak - redaktor naczelna "Party" i "Flesza",

Małgorzata Herde - dyrektor generalna Miss Polonia,

Sabrina Pilewicz - projektantka mody,

Magdalena Bogulak - właścicielka Instytu Zdrowia i Urody Sharley,

Iza Grzybowska - fotograf,

dr Emma Kiworkowa - Rączkowska - właścicielka Villa Nova Dental Clinic

Mikołaj Komar - redaktor naczelny "K MAG"