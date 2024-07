Zosia Ślotała już od kilku miesięcy ostro ćwiczy pod okiem... Ewy Chodakowskiej i Anny Lewandowskiej. Stylistka ma za sobą tydzień na obozie treningowym z żoną Roberta Lewandowskiego, po którym nazywała trenerkę "Katem". Ostatnio z kolei Zosia Ślotała wzięła udział w tygodniowym spotkaniu z Ewą Chodakowską w Hotelu Malinowy Raj. Ślotała w rozmowie z Party.pl opowiedziała dlaczego zdecydowała się na ćwiczenia z najpopularniejszymi trenerkami w Polsce.

Do Ewy odezwałam się pierwszej bo Ewa jest tutaj na miejscu i ona absolutnie we mnie wzbudziła potrzebę ćwiczenia. Natomiast Ania ma przeogromną wiedzę na temat żywienia. Jako jedyna potrafiła przemówić do mnie i wytłumaczyć w prosty sposób laikowi jak się odżywiać, jakie są podstawy i jak zmienić pewne nawyki żywieniowe- powiedziała stylistka.