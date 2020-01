Żona Pawła Królikowskiego skomentowała stan zdrowia męża! Co dzieje się z aktorem? "Nadal jest w szpitalu"

Paweł Królikowski w dalszym ciągu przebywa w jednym z warszawskich szpitali, na oddziale neurochirurgii. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, stan zdrowia aktora bardzo się pogorszył i do tej pory musi być poddawany hospitalizacji. Na szczęście artysta może liczyć na wsparcie swojej rodziny i bliskich, a zwłaszcza żony, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. W rozmowie z "Faktem", aktorka wyjawiła szczegóły dotyczące stanu zdrowia jej męża.

Jak się okazało, Paweł Królikowski jest już w dobrej formie, jednak musi w jeszcze pozostać w szpitalu z powodu infekcji.

- Paweł jest w dobrej formie. Niestety, zostanie jeszcze w szpitalu, bo wkradła się jakaś infekcja. To się zdarza. Konsultuję wszystko na bieżąco z lekarzem - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w rozmowie z "Faktem".

Żona artysty bardzo troszczy się o męża i stara się mu pomóc w jak najszybszym powrocie do zdrowia. Niedawno "Fakt" ujawnił także, że rodzina Pawła Królikowskiego bierze pod uwagę rehabilitację aktora w Niemczech. Fani natomiast martwią się, czy aktorowi uda się zasiąść w jury programu "Twoja Twarz brzmi znajomo", ponieważ zdjęcia do nowej edycji, ruszają już w styczniu. Póki co nie wiadomo czy Pawłowi Królikowskiemu uda się zasiąść na jurorskim fotelu.

Problemy zdrowotne aktora zaczęły się już kilka lat temu. Wtedy dokuczliwe bóle głowy sprawiły, że Paweł Królikowski wylądował w szpitalu i jak się okazało, konieczna była natychmiastowa operacja. Artysta miał tętniaka mózgu, jednak dzięki natychmiastowej reakcji lekarzy, szybko powrócił do formy. Miejmy nadzieję, że tym razem też tak będzie i już niedługo będziemy mogli śledzić aktora w nowych projektach zawodowych. Trzymamy kciuki za jego szybki powrót do zdrowia.

Paweł Królikowski trafił do szpitala tuż przed świętami Bożego Narodzenia

Mat. prasowe

Przy aktorze cały czas czuwa jego ukochana żona, Małgorzata Ostrowska-Królikowska