Grzegorz z 2. edycji "Rolnik szuka żony?" pokazał zdjęcie z ciężarną żoną i pytał internautów o lekarza - czyżby jego żona, Ania zaczynała rodzić? Fanów pary uspokajamy, przyszli rodzice wciąż czekają na szczęśliwe rozwiązanie, a jak sam Grzegorz zapewnił w komentarzach, że jego post dotyczący poszukiwań lekarza, był żartem. Nieładnie tak denerwować fanów! ;)

Czy jest we Wrocławiu na rynku jakiś lekarz??!!- napisał pod zdjęciem z Anią i chwilę później tłumaczył się w komentarzach: Jak by co - pozwoliłem sobie zażartować (pisownia oryginalna).