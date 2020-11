Zofia Zborowska totalnie zmieniła fryzurę! Zrezygnowała z blondu i postawiła na bardzo ciemny kolor!

Zofia Zborowska postawiła na odważną zmianę w swoim wyglądzie! Aktorka zdecydowała się pożegnać z blondem, a na jej głowie zagościł ciemny kolor. Metamorfoza jest naprawdę ogromna i trzeba przyznać, że to zmiana na duży plus. Gwiazda wygląda naprawdę wspaniale! Pod nagraniem z wizyty w salonie fryzjerskim pojawiło się mnóstwo komplementów dla Zofii Zborowskiej. Zobaczcie sami, jak wspaniale wygląda aktorka w nowym kolorze włosów.

Zofia Zborowska zmieniła kolor włosów

Zofia Zborowska przez lata była wierna blond włosom, jednak teraz doszła do wniosku, że czas na zmiany - w końcu która kobieta ich nie lubi? 33-letnia aktorka przeszła prawdziwą metamorfozę, a wszystko zrelacjonowała na swoim Instagramie. Gwiazda udała się do fryzjera i odświeżyła swój wizerunek. Przy okazji postanowiła nagrać zabawny filmik, który teraz podbija sieć!

Zmiany, zmiany, zmiany 😂👹🙆🏻‍♀️ Po siedmiu latach rozjaśniania moje włosy w końcu muszą odpocząć 😬 CALL ME WRONA 🖤🦅🎉 - napisała pod nagraniem Zofia Zborowska.

Wygląda na to, że aktorka nie boi się odważnych decyzji dotyczących zmian w wyglądzie, ponieważ z jasnego blondu, przeszła od razu na bardzo ciemny kolor. Do tego również skróciła włosy. Jej nowa fryzura robi wrażenie i trzeba przyznać, że jest to zmiana na ogromny plus. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komplementów dla aktorki zarówno od znanych gwiazd, fanów jak i jej męża, Andrzeja Wrony!

- Piękna na maksa 😍😍😍 - napisała Małgorzata Rozenek - 😍😍😍👸🏻 🖤🖤🖤Prawdziwa Czarna Wrona!🖤🖤🖤👸🏻😍😍😍 - skomentował mąż gwiazdy, Andrzej Wrona - Jest czad!!! 😍 - napisała Agata Rubik - Co za czad!!!🔥 - Wooooww! Mega!! - O Wow ale pięknie 🤩🤩 cudny ten ciemny kolor, baaaardzo korzystny💙 - Pięknie Ci w ciemnych, dobra zmiana ❤️ - piszą fani.

A Wy, co myślicie o tej zmianie? Podoba Wam się Zofia Zborowska jako szatynka? My jesteśmy zachwyceni! Zobaczcie nagranie, które opublikowała aktorka na Instagramie. Uważnie oglądajcie do końca!

Aktorka zrelacjonowała w zabawny sposób poszczególne etapy swojej metamorfozy!

Instagram

Teraz jest szatynką! My mówimy wielkie WOW!