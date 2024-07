1 z 6

Zofia Ślotała w lipcu tego roku została mamą córki Rani Konstancji. Stylistka gwiazd szybko wróciła do formy, co widać po najnowszych zdjęciach celebrytki. Młoda mama spacerowała ostatnio po ulicach Warszawy w kremowym ponczo z frędzlami i skórzanej spódnicy marki Pinko. Nie zabrakło również torebki z frędzlami. Jak widać, one nadal są trendy!

Zobacz także: Maja Sablewska, Zofia Ślotała i Agnieszka Hyży na imprezie w centrum handlowym

Jak Wam się podoba stylizacja Zofii?