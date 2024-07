Już w tę sobotę 10 października o godz. 20.00 w Polsacie zobaczymy pierwszy odcinek show z udziałem utalentowanych sportowo, tanecznie czy naukowo dzieci - "SuperDzieciak". I musimy przyznać, że jeżeli będą one prezentować takie występy, jak 11-letnia gimnastyczka Daria Kowalska - to show naprawdę będzie hitem! Daria już odnosi sukcesy na zawodach w randze Mistrzostw Polski. A niedawno otrzymała także powołanie do kadry narodowej na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020! Przypominamy - ma tylko 11 lat...

Reklama

Pierwszy występ z programu "SuperDzieciak"

Daria, która ćwiczy pięć razy w tygodniu po kilka godzin dziennie, zaprezentuje się w pierwszym odcinku show "SuperDzieciak". Zobaczymy ją m.in. na równoważni. Jej umiejętności zapierają dech w piersiach! Na filmie widać, że jurorzy również byli pod wrażeniem jej występu. Jesteście ciekawi, co powiedzieli Darii? Oglądajcie jej występ w najbliższą sobotę!

Naszym zdaniem Daria jest jedną z kandydatek do głównej nagrody. O co walczą SuperDzieciaki? Za występ dostają stypendium w postaci 5 tys. zł, a w finale wygrają dodatkowo 30, 50 i 100 tys. złotych!

Występy w sumie 40 SuperDzieciaków oceniać będą Roma Gąsiorowska, Dawid Kwiatkowski, Magda Stużyńska, Dariusz Michalczewski, ale nie tylko. Oprócz nich także 100 specjalistów z różnych dziedzin kultury, sztuki i sportu, często pedagogów z wieloletnim stażem.

Zobacz także

Program poprowadzą Katarzyna Ankudowicz i Wojciech Łozowski.

Reklama

Zobacz: Gwiazdy nowego show Polsatu "SuperDzieciak" podczas nagrywania pierwszego odcinka!