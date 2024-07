Madonna wydała „MDNA”, swój 12. album studyjny, na którym można znaleźć m.in. hit ostatnich dni „Give Me All Your Luvin”.

Reklama

Autorami okładki jej najnowszej płyty jest znany duet fotografów Mert & Marcus. Stylizacją zajęła się Arianne Phillips, która ubrała królową w czerwoną sukienkę projektu Antonio Berardiego.

Madonna, jak zwykle dodała odrobinę od siebie łącząc kreację z wiosenno-letniej kolekcji ze skórzanymi rękawiczkami bez palców.

Poniżej zdjęcie sukienki na modelce z londyńskiego pokazu Antonio Berardiego.

Reklama

jm