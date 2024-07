Reklama

H&M dba nie tylko o to byśmy byli modni na co dzień, ale również podczas uprawiania sportu. Kolekcja H&M Sport to coś dla tych, którzy chcą wyglądać dobrze zawsze i wszędzie.

W tym sezonie ćwiczymy, biegamy i uprawiamy fitness w jaskrawych kolorach. Neonowe krótkie topy, spodenki i bluzy sprawią, że sportowe stylizacje nabiorą modnego sznytu. Projektanci marki nie zapomnieli o nadrukach i ciekawych printach.

A do tego wszystko wykonane jest z tkanin, które przepuszczają powietrze oraz nie krępują ruchów.

Reklama

Poniżej w naszej galerii znajdziecie ponad 35 propozycji z kolekcji H&M Sport. Wybraliście już swoje ulubione?