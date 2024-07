Co jakiś czas media publikują zarobki gwiazd. Okazuje się, że jakbyśmy się nie starali to i tak do emerytury nie zarobimy nawet jednej części ich zarobków. Magazyn Vanity Fair przedstawia najlepiej zarabiające gwiazdy.

Stara gwardia zaczęła wymiękać! Najbardziej wypchane portfele zaczęły mieć młode gwiazdy. Deklasuje je gwiazda Zmierzchu, która zarobiła astronomiczną kwotę deklasując stare wyjadaczki.

Kristen Stewart zarobiłą tylko w zeszłym roku aż 28,5 miliona dolarów! Wyprzedziła nawet swojego chłopaka o okrągły milion dolarów.Słynne aktorki takie jak Jennifer Aniston (24,5 mln) oraz Angeline Jolie (21,5 mln) zostają daleko w tyle.

Nic tylko zostać aktorką...