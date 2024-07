W dniach 21-22 października w Warszawie odbywa się cykliczna impreza "Warsaw Fashion Weekend". Imprezę prowadzi znana stylistka - Joanna Horodyńska, a trakcie jej trwania będziemy mogli obejrzeć najnowsze kolekcje, m.in. Moon Berlin, Dani Georgi i Adriany Rici

Pierwszego dnia gali, na Mińskiej 25 oprócz gwiazd ze świata mody, można było spotkać także celebrytów. Swoją obecnością zaszczycili m.in: Katarzyna Zielińska, Natalia Lesz, Agnieszka Popielewicz i Michał Piróg. Ten ostatni pozował fotoreporterom w marynarce-tygrysku. Juror "You Can Dance" był wyraźnie zadowolony ze swojej "stylizacji", my jednak nie do końca wiemy "co autor miał na myśli". Pozostali celebryci, naszym zdaniem niezbyt się postarali i nie zchwycili swoim stylizacjami.

A Wy, co myślicie o zabawnym stroju Piróga?

