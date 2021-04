Znana influencerka popełniła samobójstwo! 28-latka rzuciła się pod pociąg, cierpiała na depresję

2 kwietnia w mediach społecznościowych pojawiła się informacja na temat śmierci amerykańskiej influencerki Lee Mac Millan. 28-latka zasłynęła na serwisie YouTube przez swój podróżniczy kanał Max & Lee. Influencerka i jej były chłopak przemierzali świat vanem i nagrywali filmiki ze swoich podróży. W szybkim czasie zyskali rzeszę fanów, a na ich profilu pojawiło się ponad 400 000 obserwujących. Lee otwarcie mówiła o swoich problemach z depresją. Niestety leczenie nie przyniosło skutków. Dziewczyna odebrała sobie życie, rzucając się pod pociąg w Kalifornii.

Lee MacMiller nie ukrywała się ze swoją chorobą. Mówiła otwarcie, że cierpi na depresję i że robi wszystko, by ją wyleczyć. Miała wokół siebie wspierających bliskich, chodziła na terapię. Internauci także byli dla niej życzliwi i prosili, by się nie poddawała. Rodzina Lee w mediach społecznościowych Lee zamieściła wpis, gdzie wspomina walkę 28-latki i informuje o jej śmierci:

Przeżyła niezwykłe życie i dzielnie walczyła z depresją. Z bólem serca musimy podzielić się tym, że Lee odebrała sobie życie w piątek. Była najjaśniejszym światłem, magnetyczną siłą natury i tak wielu ją kochało. Jeśli możemy teraz zrobić jedną rzecz dla Lee, w chwili tej miażdżącej straty, to szerzyć przesłanie, że zdrowie psychiczne jest tak samo realne jak zdrowie fizyczne, i że choroba może uderzyć każdego, bez względu na to, jak nieprawdopodobne mogłoby się to wydawać. Można czuć się źle, można poprosić o pomoc i absolutnie trzeba o nią poprosić - zaznaczają bliscy Lee.