TVP miażdży konkurencję oglądalnością Sylwestra?! Jacek Kurski ogłasza "wspaniałe zwycięstwo"

Wczorajsze koncerty sylwestrowe przyciągnęły przed telewizory miliony widzów! Jak co roku stacje telewizyjne zabiegały o największe gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady, aby zyskać tego wieczoru jak największe grono odbiorców. Teraz już wiemy, kto został zwycięzcą i zyskał największą publiczność, a oglądalnością jako pierwszy pochwalił się Jacek Kurski! Prezes TVP ogłosił wielkie zwycięstwo Sylwestra Marzeń w Zakopanem! Na drugim miejscu uplasował się Polsat, a najsłabszy wynik przypadł stacji TVN! Poznajcie wyniki!

W ubiegłych latach niekwestionowanym liderem oglądalności był sylwester emitowany przez Telewizję Publiczną. Jak się okazało, również w tym roku to właśnie "Sylwester Marzeń" TVP 2 zyskał największe grono odbiorców i pobił prawdziwy rekord! Według Jacka Kurskiego przeciętnie oglądało go aż 6,06 mln widzów a w szczytowym momencie było ich aż 8,01 mln! Imprezę na Stadionie Śląskim w Chorzowie śledziło średnio 2,1 mln widzów (w szczytowym momencie ponad 3 mln), a w TVN zaledwie 1,3 mln - tak napisał prezes TVP powołując się na wyniki Modelu Oglądalności Rzeczywistej:



Tłumy pod sceną w Zakopanem i rekord przed telewizorami: pik 8,015 mln o 22.43 na Z. Martyniuku. Sylwester śr: TVP2 6,06 mln (pik 8,015); Polsat 2,1 (pik 2,8 mln); TVN 1,3; (pik 2,08 mln). #SylwesterMarzeń to nowa polska tradycja. Dziękujemy widzom TVP za to wspaniałe zwycięstwo - napisał Jacek Kurski na swoim Twitterze.

Sylwester w Zakopanem z TVP2 zaczął się punktualnie o godz. 20:00. Na zakopiańskiej scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Viki Gabor, Roksana Węgiel, zespół Weekend, a także latynoska piosenkarka, którą świat pokochał za rolę w serialu "Zbuntowany Anioł", Natalia Oreiro. Była to już trzecia tego typu impreza organizowana przez TVP w Zakopanem i jak się okazuje, z roku na rok to właśnie ona przyciąga przed telewizory coraz większą publikę! Prezes TVP, Jacek Kurski oznajmił, że przepisem na ten sukces jest "najlepszy mix przebojów różnych gatunków muzyki rozrywkowej i popowej".

- To jest przepis na sukces. Od króla disco polo Zenona Martyniuka i siedmiu innych zespołów z absolutnej czołówki. Właściwie wszystkie te zespoły są czołowe, nie ma poza nimi lepszych. Do tego królowa polskiej muzyki rozrywkowej Maryla Rodowicz. Jak jest król i królowa, to jest i królestwo - i ono jest w Zakopanem. Królestwo muzyki tanecznej przy której ludzie fantastycznie się bawią i witają Nowy Rok - cytuje słowa prezesa TVP portal Wirtualnemedia.pl.