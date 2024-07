Gdy aktorka Anna Mucha urodziła swoje pierwsze dziecko, media natychmiast zaczęły spekulować jak będzie miało ono na imię. Przez ostatnie tygodnie była to najbardziej strzeżona tajemnica. Tymczasem, aktorka i jej partner, Marcel Sora, już wybrali imię dla pociechy. Jak podaje magazyn "Flesz" ich córeczka nazywa się... Stefania Sora.



Według informacji magazynu, rodzice chcieli by córeczka miała międzynarodowe, ale i tradycyjne imię. Poza tym jest to imię ukochanej babci Anny Muchy, więc wybór był oczywisty. Aktorka czuje sie doskonale w roli mamy - nie ma depresji, jest szczęśliwa. A do tego już 22 grudnia w TVP1 widzowie zobaczą jej pierwszy film. Wygląda na to, że Mucha w tym roku przeżyje naprawdę niezpoamniane święta.



Więcej informacji w magazynie "Flesz"!

