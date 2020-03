Gdzie znaleziono ciało syna Rafała Olbrychskiego? Sprawą zajęła się prokuratura

Rodzina Olbrychskich od kilku dni przeżywa prawdziwy dramat. Jakub Olbrychski, syn Rafała i wnuk Daniela Olbrychskiego, nie żyje. Jak informuje "Fakt", po kilku dniach poszukań, w lesie pod Otwockiem, znaleziono ciało 28-latka. Sprawę bada już prokuratura.

Jak znaleziono ciało syna Rafała Olbrychskiego?

Tragiczna informacja o śmierci Jakuba Olbrychskiego obiegła media w niedzielę, 15 marca. To właśnie tego dnia brat zmarłego 28-latka, Antoni, zamieścił wpis, w którym przekazał te koszmarne informacje. Niestety, zmarły wnuk Daniela Olbrychskiego cierpiał na schizofrenię. Choroba bardzo utrudniała mu życie i pomimo leczenia Jakubowi towarzyszyły także depresja, psychoza i apatia. W dniu zaginięcia, według relacji Antoniego Olbrychskiego, 28-latek wyszedł w samej koszuli i bez dokumentów.

Jak poinformował "Fakt", ciało wnuka Daniela Olbrychskiego odnaleziono 14. marca.

Ciało znaleziono po południu 14 marca na terenie kompleksu leśnego, w powiecie otwockim, w okolicy drogi krajowej nr 50 z Kołbieli do Góry Kalwarii. [...] Ciało znalazł mieszkaniec jednej z miejscowości, która przylegała do tego kompleksu i powiadomił policję. Początkowo zmarłego zakwalifikowano jako NN - potwierdził w rozmowie z "Faktem" Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

W niedzielę bliscy musieli zidentyfikować ciało. Niestety potwierdziło się, że to syn Rafała Olbrychskiego. Jak poinformował "Fakt", prokurator Macin Sudaś, na ciele zmarłego 28-latka nie stwierdzono żadnych obrażeń, które wskazywałyby na to, że ktoś przyczynił się do jego śmierci. Oznacza to, że nie doszło do zabójstwa Jakuba.

Daniel Olbrychski nie może pogodzić się ze śmiercią wnuka. Bliski rodziny w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, że dla aktora jest to potworny cios.

Nie może tego w sobie pomieścić ani wyobrazić, że będzie musiał chować wnuka. To nie jest zgodne z naturą kolei rzeczy. Daniel doskonale pamięta, jak kiedyś Antka i Kubę uczył jazdy konnej i boksu. Oba wnuki, jak byli małymi chłopcami, często pomieszkiwały u dziadka. Wszyscy byli ze sobą bardzo zżyci – powiedział w rozmowie z se.pl przyjaciel rodziny Olbrychskich.

Rodzinie i bliskim zmarłego Jakuba składamy najszczersze kondolencje

Na ten moment nie jest jeszcze znana data pogrzebu wnuka Daniela Olbrychskiego