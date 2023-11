Zabójstwo Pawła Adamowicza wstrząsnęło całą Polską. Prezydent Gdańska został dźgnięty nożem podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I chociaż specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przez wiele godzin ratowali życie i zdrowie Pawła Adamowicza, to niestety w poniedziałek 14 stycznia dowiedzieliśmy się o jego śmierci. Wiemy już, że napastnik, który śmiertelnie zaatakował prezydenta Gdańska, to Stefan W., który zaledwie miesiąc przed finałem WOŚP wyszedł z więzienia. Mężczyzna spędził w nim ponad 5 lat za napady na banki. Teraz okazuje się, że Stefan W. od wielu lat miał problemy z agresją. Jego dawni znajomi opowiedzieli o jego szokującym zachowaniu.

Po tragedii w Gdańsku media dotarły do osób, które znały Stefana W. Byli znajomi zabójcy nie ukrywają, że mężczyzna od lat był bardzo agresywny i brutalny.

Te informacje potwierdza kolejny mężczyzna, który w rozmowie z Polsat News zdradził, jak zapamiętał Stefana W.

Wtedy, powiedzmy, może w jakiś sposób mnie to śmieszyło, ale 10 minut później ja miałem wbity nóż w prawą dłoń, którą opierałem się o blat, bo stwierdził, że chciał zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, jak się komuś wbije nóż w rękę - zdradził znajomy zabójcy, z którym rozmawiali dziennikarze stacji. Były z nim straszne problemy w szkole. Został skierowany do ośrodka leczenia, ale z tego co pamiętam, nie leczył się chyba dłużej niż miesiąc, czy dwa - dodaje mężczyzna.