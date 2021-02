Zmusił Kasię Lenhardt do milczenia? Nowe fakty w sprawie śmierci polskiej modelki. Prokuratura wszczęła śledztwo

Śmierć Kasi Lenhardt poruszyła tysiące ludzi. Polska modelka i gwiazda niemieckiej edycji "Top Model", która 9 lutego, w dniu urodzin swojego synka, została znaleziona martwa w jednym z berlińskich apartamentów, zaledwie na kilka dni przed swoją śmiercią rozstała się ze znanym piłkarzem Bayernu - Jeromem Boatengiem. Teraz, niemal dwa tygodnie po tragicznych wydarzeniach, na jaw wyszły nowe fakty w sprawie tajemniczej śmierci. Jak informuje "Bild", pomiędzy byłymi partnerami miała zostać zawarta umowa, dotycząca milczenia kobiety, na temat tego, co działo się w ich relacji. Prokuratura zdecydowała się wszcząć śledztwo.

Gwiazdor sportu i Polka, która została finalistką niemieckiej edycji "Top Model" byli parą przez 15 miesięcy. Niestety, ich uczucie nie okazało się na tyle silne, by mogło przetrwać próbę czasu, a ich związek zakończył się w atmosferze skandalu i wzajemnych oskarżeń. W mediach zaczęły pojawiać się komentarze piłkarza, które zdecydowanie działały na niekorzyść kobiety i stawiały ją w bardzo złym świetle.

Jerome Boateng podkreślał, że Kasia groziła mu, że oskarży go o przemoc fizyczną. Natomiast sama modelka ogłosiła, że to ona skończyła relacje z piłkarzem, zarzucając mu przy tym "kłamstwa i niewierność", a także nazywając "diabłem". Po ich rozstaniu w mediach społecznościowych Kasi Lenhardt pojawiły się niepokojące wpisy - jedne mówiły o zaczęciu nowego rozdziału w życiu, inne wskazywały na ogromny smutek i problemy z zaakceptowaniem sytuacji. Dodatkowo, po słowach piłkarza na kobietę wylała się potężna fala hejtu, a kiedy media przekazały informację dotyczącą jej śmierci, wstrząśnięci byli nie tylko bliscy i fani, ale również osoby powiązane z branżą, czy samym sportowcem.

Jestem w szoku, że doszło do śmierci, naprawdę jestem, ale myślę, że Jerome tak długo bawił się życiem dziewczyn i coś w końcu musiało się wydarzyć, czy to było to, czy coś innego - wyznała była dziewczyna piłkarza, Melissa Howe, w rozmowie z "The Sun".