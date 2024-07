W mediach już od kilku miesięcy pojawiają się spekulacje dotyczące związku Marty Żmudy-Trzebiatowskiej i Adama Króla. Według doniesień para albo właśnie się rozstaje, albo szykuje się do ślubu. Wszystkie plotki zdementowała ostatnio sama Żmuda-Trzebiatowska. W rozmowie z magazynem "Party" aktorka przyznała, że wciąż jest szczęśliwa. Pomimo tego nie zamierza wychodzić za mąż. Dlaczego?

- ...do ślubu się nie szykuję. Niektóre dziewczyny mają marzenia o białej sukni i welonie. Ja do nich póki co nie należę. Zresztą, powiedz mi, kiedy miałabym czas na planowanie ślubu i wesela? Przecież ciągle jestem w podróży. A poza tym jest nam dobrze tak, jak jest - stwierdza aktorka.

Żmuda-Trzebiatowska przyznaje jednak, że w jej związku zdarzają się "spięcia", które na szczęście, potrafią szybko rozwiązać. Gwiazda serialu "Julia" twierdzi, że zawód aktora dostarcza jej wystarczającą ilość emocji - dlatego jej życie osobiste musi być spokojne i stabilne.

Miejmy nadzieję, że aktorka znajdzie kiedyś czas na własny ślub...

