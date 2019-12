Zimowe wyprzedaże 2019. Ta sukienka z Zary wygląda jak od projektanta i za moment będzie hitem Instagrama!

Zimowe wyprzedaże w niektórych sklepach (H&M, Reserved, Mohito) już się zaczęły. Dołączyła do nich oczywiście Zara (Zobacz także: Black Friday 2019: Zara ogłosiła wyprzedaże, większość produktów tańsza o 50%), która co chwilę wypuszcza prawdziwe perełki. Tak też stało się i tym razem - w Zarze pojawiła się czarna sukienka mini o kroju marynarki. Sukienka byłaby zwyczajna, gdyby nie to co się dzieje się z tyłu! Tylko spójrzcie! Do jej kołnierza przyczepiona jest ogromna kokarda w kolorze pudrowego różu. Wygląda naprawdę fenomenalnie - jakby była dziełem stworzonym przez projektantów z najdroższych domów mody.

Ta sukienka z Zary jest hitem!

Trzeba jednak przyznać, że sukienka z Zary jest dość ekscentryczna. Tak samo ekscentryczna jak na sieciówkę jest niestety też jej cena. Większość sukienek w Zarze możecie kupić nawet już od około 100 złotych. Ta poniżej kosztuje niestety 449 złotych. Skusicie się mimo wszystko?

Zobacz także: Zimowe wyprzedaże 2019: H&M, Zara, Reserved i inne już teraz wyprzedają ubrania za 50 procent ceny!

Sukienka z Zary kosztuje 449 złotych. Wszystko jednak wskazuje na to, że już za moment będziecie mogły ją kupić podczas zimowych wyprzedaży 2019/2020.

Zara

Z pewnością jest jednak niezwykle oryginalna - podczas zabawy sylwestrowej na pewno zrobicie w niej wrażenie!