Marka New Look przygotowała kolekcję ubrań idealnie wpisujących się w styl do pracy. Wśród propozycji znalazły się klasyczne marynarki, spódnice, eleganckie sukienki oraz spodnie w kant. Biorąc pod uwagę obecną porę roku sieciówka przygotowała również wełniane ubrania w postaci ciepłych szortów i żakietów w szykownych wersjach. Ich kolorystyka sprowadza się do bieli, czerni, granatu, szarości i beżu.

W skład propozycji marki New Look weszły także stylowe dodatki, takie jak pikowane torebki czy lakierowane baleriny. Ich zaletami są uniwersalność i przystępne ceny, dzięki którym każda z nas będzie mogła pozwolić sobie na elegancki wygląd.

Tak prezentują się propozycje do pracy marki New Look: