Pokaz najnowszej kolekcji Roberta Kupisza jak zawsze zgromadził tłumy gwiazd. Plejada miłośników mody pojawiła się wczoraj w warszawskim Soho Factory. Wśród tłumu zauważyliśmy Maję Bohosiewicz, która zdecydowała się na bardzo oryginalną stylizację. Piękna, młoda aktorka założyła krótką, grafitową mini, na którą założyła... tiulową spódnicę.

Niestety, takie połączenie kompletnie do siebie nie pasowało. Chociaż tiulowe spódnice o różnej długości i są jednym z najmodniejszych elementów garderoby w tym sezonie, to stylizacja młodszej siostry Sonii Bohosiewicz z pewnością się do nich nie zalicza. Czujemy, że Maja chciała wyglądać modnie i seksownie, jednak tym razem kompletnie się nie udało.

Jakby komuś wydawało się, że spódnica sama w sobie jest za mało oryginalna, Maja podkreśliła look jeszcze dziwniejszą torebką. W efekcie powstał ciężki, przesycony detalami odbiór. A może komuś z was ta stylizacja przypadła do gustu?

Zobacz więcej zdjęć dziwnych stylizacji gwiazd na pokazie Roberta Kupisza: