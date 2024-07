Już w najbliższą niedzielę kolejny odcinek szóstej edycji "Must Be the Music". Etapy castingowe powoli dobiegają końca. Jurorzy mogą przepuścić do dalszego etapu już nie wielu wykonawców, którzy wystąpili na scenie muzycznego show.

W najbliższym odcinku warto zwrócić uwagę na zespół Goście z Lublina, który wykonała przebój Justina Timberlake'a "SexyBack" we własnej, bardziej rockowej aranżacji. Kobietom szczególnie powinien spodobać się charyzmatyczny i przystojny wokalista Konrad Baum. Mężczyzna jest na co dzień lekarzem neurologiem i pracuje w szpitalu.

Posłuchajcie fragmentu występu grupy Goście i oceńcie czy ich cover śmiało można zestawić z oryginałem. O tym czy zespół przeszedł do następnego etapu przekonamy się już w niedzielę po 20.

