Zdjęcie szczupłej Adele w obcisłej czarnej sukience robi furorę! Co za figura!

Adele przeszła jedną z największych metamorfoz, jaką pamięta światowy show biznes! We wtorek 5 maja, wokalistka skończyła 32 lata i na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciem, na którym możemy zobaczyć, jak bardzo piosenkarka schudła. Teraz w sieci furorę robi kolejne zdjęcie artystki, które zamieściła Lauren Paul, żona aktora Aarona Paula. Adele w obcisłej czarnej mini po prostu olśniewa!

Adele na nowym zdjęciu jest nie do poznania! Tylko spójrzcie na jej figurę!

Adele od kilku miesięcy nie przestaje zachwycać fanów na całym świecie swoją metamorfozą. Gwiazda bardzo schudła i jest nie do poznania! Piosenkarka jednak niezbyt często chwali się nowymi fotografiami. Jednak teraz po dłuższej przerwie wokalistka dodała na swój Instagram zdjęcie, które oczarowało jej wielbicieli. Ale to nie koniec!

Teraz prawdziwą furorę robi zdjęcie, które dodała żona aktora Aarona Paula. Lauren Paul przyjaźni się z brytyjską piosenkarką. Wspólne zdjęcie z przyjaciółmi, na którym oczywiście główną rolę gra piękna Adele, opatrzyła podpisem:

Wszystkiego najlepszego aniołku, kochana Adele. Pojawiłaś się w moim życiu na kilka miesięcy przed urodzeniem się Story i szybko stałaś się jedną z najważniejszych osób w mojej podróży jako nowa matka. Nauczyłaś mnie tak wiele. Świecisz, bo Twoje serce jest pełne. Jestem bardzo dumna z tego, jakim człowiekiem jesteś - brzmi podpis na zdjęciu, dodanym przez Lauren Paul na InstaStory.

Na zdjęciu Adele zaprezentowała się w obcisłej, czarnej mini, która idealnie podkreśliła jej piękne kształty. Do tego piosenkarka dobrała kozaki w jasnym odcieniu oraz złotą biżuterię. My nie możemy wyjść z podziwu! To niesamowite jak wspaniałą metamorfozę przeszła gwiazda! Przypomnijmy, że wokalistka przeszła na dietę sirtfood, na której schudła kilkadziesiąt kilogramów! Co to za dieta? Jej autorzy zapewniają, że nie trzeba głodować, aby cieszyć się efektami odchudzania. Wystarczy spożywać produkty, które są bogate w sirtuiny, jak np.: zielone koktajle z warzyw i owoców, chude mięsa i kasze.

Zobaczcie zdjęcie Adele w obcisłej mini, które robi prawdziwą furorę w sieci!

Adele pochwaliła się także urodzinowym zdjęciem na swoim Instagramie! 5 maja wokalistka skończyła 32 lata! Jednak to jej spektakularna utrata wagi zwraca największą uwagę!