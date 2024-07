1 z 8

Anna Kendrick szerszej publiczności dała się poznać dzięki sadze "Zmierzch", gdzie zagrała Jessikę Stanley. Szybko też zyskała sympatię widzów i zaczęła się pojawiać w coraz to nowych produkcjach, za które była nominowana do Oscara i Złotych Globów. Wraz ze wzrostem popularności Amerykanka coraz częściej występuje w telewizji i pozuje na ściankach. Ostatnio wystąpiła w popularnym amerykańskim show "Late Show with David Letterman", który przyciąga tłumy widzów przed ekrany telewizorów.

Fotoreporterzy przyłapali ją tuż przed studiem w seksownej małej czarnej z głębokim dekoltem. Jednak to nie uwydatniony biust zwracał uwagę, a szpilki. Aktorka zdecydowała się na Louboutiny z nowej kolekcji warte ok. 4 tysiące złotych. Fioletowe elementy i czerwona podeszwa mocno ze sobą kontrastują, dlatego nie można przejść obok nich obojętnie.

Tak Kendrick prezentowała się w Nowym Jorku: