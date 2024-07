1 z 10

Osi Ugonoh cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Kiedy pojawia się na imprezie, wzbudza prawie takie samo zainteresowanie jak największe gwiazdy. Także w sytuacjach prywatnych modelka nie może narzekać na brak uwagi m.in. pasażerów.

Zbliża się kolejny, wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą od początku wspiera mnóstwo gwiazd. Do tego zacnego grona postanowiła również włączyć się Ugonoh. Na stronie rzeczyodserca.pl można zobaczyć filmik, gdzie gwiazda zachęca do licytowania rzeczy, które przekazała na aukcję. A są to wszystkie zdjęcia z każdej jej sesji w Top Model z autografem. Jak sama mówi, mają dla niej szczególną wartość.

Chciałabym podarować moje zdjęcia z każdej sesji z Top Model z autografem. To jest rzecz od serca, bo tak właśnie zaczęła się moja kariera modelingu - przekonuje

Będziecie licytować zdjęcia Osi?

