Zdjęcia Joanny Koroniewskiej z wypiętą pupą robią furrorę w sieci! „Teraz nawet hejter nie wie, co napisać”

Niedawno gorącą dyskusję na instagramowym profilu Joanny Koroniewskiej wywołał biust aktorki, która nazwana "deską" postanowiła mocno odpowiedzieć. Tym razem emocje wywołują jej... pośladki! Najnowsze zdjęcia aktorki z wypiętą pupą zrobiły duże wrażenie na fanach Koroniewskiej. Dlaczego? Zobaczcie sami.

Jak wytłumaczyła sama aktorka, na zdjęcie pośladków zdecydowała się z powodu... dyskusji na temat biustów.

W poście pokazała trzy zdjęcia, które wywołały ogólny zachwyt jej obserwatorów.

Dowbor powinien być dumny😉

Brazylijskie🙌

Toż to szok 🙈❤️

No i teraz nawet hejter nie wie co napisać 🔥 🔥

No zdecydowanie mocna strona