Tydzień po odnalezieniu ciała 5-letniego Dawida w internecie ruszyła zbiórka pieniędzy dla mamy chłopca. Okazuje się jednak, że rodzina tragicznie zamordowanego dziecka nic nie wie na temat tej inicjatywy. Dlaczego nie poinformowano rodziny o zbiórce? Babcia chłopca w rozmowie z wp.pl potwierdziła, że nikt dotychczas nie kontaktował się z nimi w takiej sprawie!

Zbiórka pieniędzy ze wsparciem dla mamy Dawida została założona w serwisie zrzutka.pl przez Anastasiję Kukalevą. Do tej pory udało się zebrać ponad tysiąc złotych. W opisie akcji możemy przeczytać:

Okazuje się jednak, że rodzina 5-letniego Dawida nie została poinformowana o rozpoczęciu takiej akcji. Babcia chłopca przyznała:

Nikt nas nie pytał, czy chcemy, żeby zbierano pieniądze. To może być jakieś oszustwo, bo nikt się z nami nie kontaktował - powiedziała babcia Dawida dla "Wirtualnej Polski".

Kobieta wyznała też, że obecnie rodzinie potrzebny jest spokój, aby móc przeżyć żałobę w gronie najbliższych:

Nie chcemy nagłaśniania sprawy. To dla nas bardzo ciężki czas. Prosimy o to, by nas zostawić w spokoju - dodała babcia chłopca podczas rozmowy z serwisem.