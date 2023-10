Już dziś wieczorem, w środę o godzinie 21:10 zobaczymy nowy odcinek "Zawsze warto". Co tym razem wydarzy się w hitowym serialu z udziałem Julii Wieniawy, Weroniki Rosati i Katarzyny Zielińskiej? W biurze Brillare Models pojawia się niespodziewany gość. Na właścicielkę agencji - Sofię (Beata Ścibakówna) czeka Italian (Dariusz Majchrzak). Zależy mu na tym, by Sofia znalazła dla niego jakąś pracę. Mężczyzna wraca do wydarzeń z przeszłości i przypomina jej o swoich zaletach i lojalności.

Reklama

- Sofia, wiesz, że możesz na mnie polegać. Niejedno dla Ciebie robiłem, niejedno widziałem. Mam dobrą pamięć. Zresztą o niektórych sprawach naprawdę trudno zapomnieć… - mówi tajemniczo Italian. - Więc to raczej groźba, nie prośba? – pyta podejrzliwie Sofia.

Co łączyło w przeszłości Sofię i Italiana i o jakich sprawach mówi mężczyzna? Tego dowiemy się z nowych odcinków "Zawsze warto"!

Zobacz także: Które programy i seriale spadają z anteny przez koronawirusa? Podsumowanie wszystkich stacji!

Reklama

Co w przeszłości łączyło Italiana i Sofię?