Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają powody do zadowolenia. Jeśli wierzyć gazecie "Super Express" Rozenek i Majdan zarobił w sumie milion złotych! Jak to zostało obliczone? Gazeta podsumowała stawki Rozenek i Majdana. Para wspólnie prowadzi imprezy, za które mogą inkasować nawet 30 tys. zł. Ostatnio było kilka pokazów mody przy prezentacji dywanów, za które mogli dostać około 150 tys zł. Małgosia wydała kolejną książkę "Perfekcyjne maniery", za którą ponoć dostała 60 tys. złotych. A za "Azja Express" to dla obojga podobno pół miliona złotych. Już nie mówiąc o gazach za programy Małgosi Rozenek czyli "Projekt Lady" w "Dobrym stylu".

I co tu dużo ukrywać ten rok należał do Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana pod każdym względem! :)

