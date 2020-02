Zaręczyny w "Sanatorium miłości"! Zaskakująca decyzja uczestników...

„Sanatorium miłości” do tej pory nie mogło się pochwalić tak spektakularnymi efektami w łączeniu par, jak dzieje się to w programie „Rolnik szuka żony”. Żadna para z pierwszej edycji nie przetrwała, a seniorzy oprócz miło spędzonego czasu i wspomnień nie mogli pochwalić się, że w programie znaleźli miłość. Aż do teraz! Jak informuje „Na Żywo” jedna z par drugiej edycji „Sanatorium miłości” się zaręczyła! Zobaczcie, o kogo chodzi...

Zaręczyny w „Sanatorium miłości”!

Jak wiadomo program „Sanatorium miłości” był nagrywany jakiś czas temu, a zdjęcia z planu pokazywała na swoim Instagramie prowadząca, Marta Manowska. Już po kilku odcinkach było oczywiste, że niektórzy kuracjusze są sobą zafascynowani. Jedną z takich par byli Stenia i Władysław! Jednak szybko się okazało, że o serce przystojnego kuracjusza zabiegają jeszcze dwie inne uczestniczki. Teraz jest już jasne, którą z kobiet wybrał Władysław, a nawet zdecydował się na tak poważny krok, jak oświadczyny!

Po raz pierwszy w historii programu 'Sanatorium miłości' zaręczyło się dwoje uczestników! Władysław Pieszko poprosił Stanisławę Kowalską o rękę, a ta nie odmówiła - informuje "Na Żywo".

Jednak ta relacja nie obędzie się bez burzliwych momentów:

Uczucie łączące parę wystawione będzie jednak na próbę. Podobno zakochani pokłócą się. Władysław udzielił też wywiadu na temat swoich potrzeb seksualnych, czym zszokował uczestniczki show" - czytamy w magazynie "Na Żywo".

Jeszcze nie ma informacji, czy para zdecyduje się stanąć przed ołtarzem. Jeśli podejmą taką decyzję, będą pierwszą parą, która połączył program „Sanatorium miłości”!

Stenia jest pewną siebie, atrakcyjną kobietą, dlatego nic dziwnego, że zauroczyła Władysława.

Stenia i Władysław od razu przypadli sobie do gustu!