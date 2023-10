Dziś jest gwiazdą sceny oraz nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ale w młodości, jak każdy z nas, podejmowała się wielu dorywczych prac. A mowa o Magdzie Narożnej, liderce zespołu "Piękni i młodzi". W rozmowie z Party.pl piosenkarka zdradziła, co robiła jako dziecko i na co wydała swoje pierwsze zarobione pieniądze! To element garderoby, która lata temu musiała mieć każda dziewczyna. Posłuchajcie sami!

Reklama

Zobacz także: Ogromne zmiany w emisji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! To ważna informacja dla fanów programu!